„Wir schaffen was!“ heißt es wieder am 17. September. Zum achten Mal findet in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Freiwilligentag statt. Auch in Haßloch kann jeder an diesem Tag mitmachen und sich ehrenamtlich für einen guten Zweck engagieren.

Die gesamte Rhein-Neckar-Region wird am 17. September in Bewegung versetzt, um Herzenswünsche von Vereinen, Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen zu erfüllen. Beim letzten Freiwilligentag im Jahr 2020 engagierten sich auf diesem Weg rund 4500 Menschen in 298 Projekten.

Auch in Haßloch fordert der Vereinsdezernent Claus Wolfer Haßlocher Vereine und Einrichtungen dazu auf, sich mit einem Projekt für den Freiwilligentag anzumelden. Vor zwei Jahren wurde beispielsweise die Futterküche im Vogelpark auf Vordermann gebracht und hat einen frischen Anstrich erhalten. In den Kindertagesstätten Arche Noah und Paul Gerhardt wurde das jeweilige Außengelände verschönert, und der Verein Bürgerengagement hat den Graben an der Mörderrichtstelle von Unrat sowie Unkraut befreit, um die Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.

Auch in diesem Jahr sind den Projektideen für den Freiwilligentag keine Grenzen gesetzt: Soll ein Außengelände begrünt werden oder ein Gemeinschaftsraum ein neues Gesicht bekommen? Stehen irgendwelche handwerklichen Arbeiten an, oder braucht man Unterstützung, um eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen? All das sind Projekte, die man über die Homepage des Freiwilligentags unter www.wir-schaffen-was.de eintragen kann. Sobald das erfolgt ist, kann es öffentlich eingesehen werden. Interessierte Helfer können sich dann für dieses Projekt anmelden, um am 17. September vor Ort dabei zu sein und bei der Umsetzung zu helfen.

Die Anmeldeplattform für Vereine, Firmen, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen ist über www.wir-schaffen-was.de zu erreichen. Als kommunale Ansprechpartnerin für den Freiwilligentag steht außerdem Beate Gebhard-Diehl aus dem Haßlocher Seniorenbüro für Fragen zur Verfügung: 06324 935-359, beate.gebhard-diehl@hassloch.de.