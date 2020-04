Die Hilfsbereitschaft in der aktuellen Coronakrise ist weiter riesengroß. Auch die Jugendorganisation der Freinsheimer Ahmadiyya Muslim Jamaaist ist im Einsatz. Rund 20 junge Männer helfen bedürftigen Menschen beim Einkauf und Besorgungen.

FREINSHEIM. „Seit 14 Tagen machen wir das nun, vier, fünf Leute nehmen die Hilfe derzeit in Anspruch, wir holen Medikamenten und gehen für die Menschen einkaufen. Wir holen die Sachen, bezahlt wird dann später. Insgesamt haben wir noch mehr Ressourcen“, erzählt Kashif Munawar, der Jugendgruppenleiter der Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation in Freinsheim.

Gemeinde zeigt, dass sie Teil der Zivilgesellschaft ist

Er erklärt: „Als muslimischer Jugendverband sehen wir uns als selbstverständlicher Teil der Zivilgesellschaft und möchten mit diesem Projekt auch ein Zeichen der Solidarität setzen.“

Die Ahmadiyya-Jugendorgainsation biette ihre Hilfe für alle Menschen in der Verbandsgemeinde Freinsheim und auch in Bad Dürkheim an. Zudem erzählt Munawar: „Aktuell haben wir zudem auch unsere Mitglieder proaktiv zum Blutspenden aufgerufen, da auch die örtlichen Blutspendedienste einen erheblichen Rückgang an Blutspendern verzeichnen.“ Er erklärt: „Unser Anliegen ist es, einen konstruktiven Beitrag in dieser gegenwärtigen Krisensituation zu leisten. Daher möchten wir uns auf diesem Wege auch anbieten, uns bei Bedarf auch anderweitig als lokale Helfer in Freinsheim und Umgebung einzubringen.“

Infos

Interessenten können sich an Kashif Munawar (Telefon 0176 30160697) oder Samar Ajaz (Telefon 0176 45848097) wenden.