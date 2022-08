Während in Neustadt die Freibäder am Wochenende schließen, sind sie in der Region weiter offen. Am längsten in Haßloch, wo das Bad erst am 18. September schließt.

2022 war laut Deutschem Wetterdienst der Sommer mit den meisten Sonnenstunden seit Aufzeichnung der Daten. Kein Wunder also, dass die Freibäder sich über viele Gäste freuten. Zumal es keine Pandemie-Beschränkungen mehr gab.

Maikammer: Online-Buchung gut angenommen

Das Bad in Maikammer, das noch bis zum 11. September geöffnet ist, konnte zudem mit frisch renovierten Sanitäranlagen und einem neuen Eingangsbereich punkten. Die Anzahl der Besucher liegt derzeit bei 92.400, das ist laut Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) ein überdurchschnittlicher Wert, aber wohl kein Rekord. Dieser liege bei über 100.000. In der Regel besuchten das Bad rund 80.000 Menschen. „Wir sind hochzufrieden.“ Gut angenommen worden sei die Möglichkeit, online zu buchen. „Auch Ältere haben das gerne angenommen“, so Flach. Schließlich könne man auf diese Weise die Warteschlange an der Kasse umgehen. Die Wassertemperatur war in Maikammer kein großes Thema, da das Bad nicht mit Gas, sondern mit einem Blockheizkraftwerk geheizt wird, außerdem gibt es eine Photovoltaikanlage. Dennoch wurde die Temperatur im Juni um ein Grad auf 23 Grad abgesenkt. Das habe aber kaum für Reaktionen gesorgt, so Flach.

Haßloch: Weniger Gäste als vor der Pandemie

Am längsten offen bleibt der Badepark in Haßloch: bis Sonntag, 18. September, sind die Becken im Freien geöffnet. Am 20. September soll dann das Hallenbad wieder seine Pforten öffnen. „Wir sind nach den zwei Pandemiejahren mit der Besucheranzahl zufrieden“, erklärt Maximilian Panczyk, Betriebsleiter im Badepark Haßloch. Er schätzt, dass in den Sommermonaten rund 60.000 Besucher den Weg ins Haßlocher Freibad gefunden haben. Panczyk spricht dabei von „konstant guten Zahlen“ während der vergangenen Wochen. Das Wetter habe das Übrige dazugetan, dass die Resonanz überraschend hoch ausgefallen sei. Allerdings habe man die Besuchermenge der Jahre vor der Pandemie nicht erreicht. Der Badepark heizt sein Wasser über die gesamte Badesaison hinweg.

Deidesheim: Rekord erzielt

In Deidesheim geht der Badespaß noch weiter bis Samstag, 10. September. Ab 17.30 Uhr gibt es an diesem letzten Tag Kleiderschwimmen. „Das macht besonders den Kindern großen Spaß“, sagt Andy Bories, Betriebsleiter des Bads. Schon heute könne er sagen: „Wir haben dieses Jahr einen Rekord erzielt.“ Bereits Mitte August wurde der 25.000 Besucher geehrt, mittlerweile liege die Anzahl der Badegäste liege über 28.000. Das sei deutlich mehr als vor der Pandemie. In den Jahren 2018 und 2019 seien rund 23.000 Gäste gekommen, und auch diese beiden Jahren waren heiß und trocken. Die Temperatur des Wassers liegt in Deidesheim derzeit bei 23 Grad am Morgen, über Tag steige sie durch die Sonne auf etwa 25, 26, so Bories. Das Bad wird überwiegend mit Solarthermie geheizt, nur für die Duschen wird Gas gebraucht. Der Gasverbrauch entspreche in etwa dem eines Einfamilien-Hauses. Geplant ist außerdem, auf dem Dach des Umkleidetraktes eine Photovoltaikanlage zu errichten.