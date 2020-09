Fred Krebs bleibt Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Freinsheim. Er wurde bei der Mitgliederversammlung am Freitag zum Vorsitzenden gewählt. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) kündigte an, dass in dieser Woche ein Baubüro in Bad Dürkheim eingerichtet wird, das Ansprechpartner für Probleme beim derzeitigen Breitbandausbau im Kreisgebiet sein soll.

Die 45 Millionen Euro, die der Landkreis vom Bund und vom Land für den Breitbandausbau bekommen hat, bezeichnete Ihlenfeld als „Eintrittskarte“ zu schnellem Internet im gesamten Landkreis. Weitere 4,3 Millionen Euro Zuschuss seien für die Digitalisierung von Schulen beantragt. Für den Ausbau von schnellem Internet in Gewerbegebieten rechne er „in Kürze“ mit einem Förderbescheid, so Ihlenfeld. Und ab 2022 sollen die Haushalte, die vom derzeitigen Breitbandausbau nicht profitieren, ebenfalls Glasfaserkabel bekommen.

In der Verbandsgemeinde Freinsheim seien „einige dicke Bretter zu bohren“, sagte Krebs. So müssten zur Sicherstellung der Wasserversorgung neue Brunnen gebohrt werden, dies sei ein sehr bürokratischer und langer Prozess. Als „fraglich“ bezeichnete es Krebs, ob in der Hermann-Sinsheimer-Grundschule in Freinsheim das Angebot der betreuenden Grundschule in der derzeitigen Form erhalten werden kann.

Braucht das Rathaus mehr Mitarbeiter und einen Anbau?

Als ein weiteres „dickes Brett“ nannte Krebs die aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes erforderlichen Ausbauten und Erweiterungen von Kitas. Die Anforderungen an die Verbandsgemeindeverwaltung würden stetig steigen, sagte Krebs. Deshalb werde ermittelt, ob die Zahl der Mitarbeiter reicht und ein Anbau an das Verbandsgemeinde-Rathaus notwendig werde.

Der Landkreis habe 3,3 Millionen Euro „Corona-Geld“ von Bund und Land bekommen, berichtete Ihlenfeld. Da die durch die Pandemie verursachten Ausgaben, die der Kreis hat, nicht so hoch seien, werde zum Jahresende ein Teil dieses Betrags an die Verbandsgemeinden überwiesen. Ihlenfeld und CDU-Kreisvorsitzender Markus Wolf forderten eine bessere Finanzausstattung der Kommunen durch das Land, denn nur dann könnten diese ihre Aufgaben erfüllen.

