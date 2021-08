Am Wochenende steht bei den Frauenkulturtagen in Haßloch ein Gastspiel von Sybille Bullatschek auf dem Programm. Sie zeigt ihr Programm „Pfläge lieber ungewöhnlich“.

Nach einem Jahr Pause wegen Corona finden die Frauen-Kulturtage in diesem Jahr im September statt, zuvor waren sie im November angesetzt. „Niemand kann so richtig abschätzen, was im November im Bereich Veranstaltungen möglich sein wird“, so Laura Leibrock und Helga Fehrenbach von der Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen, die die Veranstaltung mit zwei Programmpunkten federführend organisieren.

Los geht es nun am Freitag, 3. September, um 20 Uhr im Haßlocher Kulturviereck. Sybille Bullatschek ist Altenpflegerin und seit 2010 mit ihren Bühnenprogrammen in Deutschland unterwegs. Die schwäbische Kabarettistin erzählt skurrile Geschichten und Gags rund um das Thema „Pfläge“, wie sie es nennt.

Auch „Markt der schönen Dinge“

Sie entführt ihr Publikum ins Haus Sonnenuntergang, wo es auch auf die Seniorinnen Frau Grube und Frau Bongartz sowie auf den schrecklichen Senior Herrn Seifert treffen wird. Bei aller Leichtigkeit regt das Programm auch zum Nachdenken an. Karten gibt es für 15 Euro ausschließlich im Vorverkauf in der Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (06324-935144), in der Gemeindebücherei (06324-935453) und im Jugend- und Kulturhaus Blaubär (06324-935460).

Am Samstag, 4. September, findet zwischen 11 und 19 Uhr ein „Markt der schönen Dinge“ statt. Dieser ist ein fester Bestandteil der Frauenkulturtage und bietet im Ambiente des Kulturvierecks und des Hofs des Ältesten Hauses eine Auswahl an Ständen mit Kunsthandwerk, Wohndekoration sowie Kulinarischem. Der Eintritt ist frei.