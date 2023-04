Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon in weniger als zwei Monaten wird Gernot Kuhn (CDU) sein neues Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht antreten. Welche Erwartungen haben die Fraktionsvorsitzenden im VG-Rat an den „Neuen“ in der Verbandsgemeindeverwaltung?

Philipp Fuchs, Vorsitzender der FWG-Fraktion im Verbandsgemeinderat, war Kuhns Mitbewerber im Rennen um die Nachfolge Manfred Kirrs, doch er glaubt nicht, dass der Wahlkampf Spuren hinterlassen werde.