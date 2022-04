„Die Feierfreude ist wieder da“ – auf diese Formel bringt es Weisenheims Beigeordneter Holger Koob. Die Organisatoren und Besucher des Frühlingsfestes in Weisenheim am Sand hatten zwar nicht das allergrößte Glück mit dem Wetter, gut besucht war der Ort am Wochenende trotzdem. „Die Leute wollen sich den Spaß nicht nehmen lassen“, sagt Koob über das erste Frühlingsfest nach zwei Jahren Corona-Pause. In den Höfen habe bei Livemusik eine sehr gute Stimmung geherrscht. Der Beigeordnete beobachtete auch viele Besucher von außerhalb, die mit dem Zug angereist seien oder sogar in Hotels übernachtet hätten. „Weisenheim wird immer beliebter“, sagt Koob. Am Sonntag hatten viele Gewerbebetriebe im Ort ihre Türen geöffnet. Bei der Planung des Festes sei das so nicht absehbar gewesen, sagt der Beigeordnete. Die Zurückhaltung sei aber gewichen und so sei es nun „wie früher“.