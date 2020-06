Die älteste ehemalige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Edeltrud Sander aus Neustadt, wird am Samstag 100 Jahre alt.

Als sie im Mai 1938, einen Monat vor ihrem 18. Geburtstag, beim damaligen Bezirksamt in Neustadt anfing, gehörte dieses noch zu Bayern und die Verwaltung zählte nur 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind es rund 630. Lange Zeit war Sander alleine für die Kasse zuständig, kontrollierte die Einnahmen und Ausgaben des Tages und übertrug sie in die Bücher. Sie war bei der Fusion der beiden Landkreise Frankenthal und Neustadt im Jahr 1969 dabei, als der Landkreis Bad Dürkheim gegründet wurde, und die Mitarbeiterzahl so angewachsen war, dass ein Anbau am Landratsamt in Neustadt notwendig wurde. Den Umzug ins Kreishaus Bad Dürkheim machte sie allerdings nicht mehr mit: Edeltrud Sander ging in den späten 1970er-Jahren in den Ruhestand. Insgesamt hat sie rund 40 Jahre, mit längeren Unterbrechungen als ihre beiden Kinder zur Welt kamen, für die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gearbeitet. „Ich habe immer mit Lust gearbeitet, es sind viele Freundschaften entstanden“, sagt sie. Die Kolleginnen und Kollegen seien wie eine zweite Familie gewesen.