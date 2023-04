Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine ganz große Investition in Elmstein-Iggelbach, von der selbst der Ortsbürgermeister nichts weiß? Nicht mit Rene Verdaasdonk. „Ja klar, das Schild habe ich natürlich auch gesehen“, antwortet der Ortschef. Er lacht schallend: Dass Iggelbach eine Shell-Tankstelle mitten in der Dorfstraße bekommen soll, sei „ganz klar der Scherz von ein paar unbekannten Spaßvögeln, die das Schild in der Hexennacht da hingestellt haben“, und kein Thema einer Ratssitzung.

Das unbebaute Grundstück sei „eben ein sehr schöner Platz, an dem täglich viele Autos vorbeifahren“, überlegt Verdaasdonk. Da habe