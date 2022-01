Am 8. Februar starten die Arbeiten im letzten Bauabschnitt der Forstgasse. Der Abschnitt zwischen den Hausnummern 50 und 71 wird dann von Grund auf saniert, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Forstgasse ist mehrere Woche gesperrt.

Die Fahrbahn und die Gehwege werden komplett erneuert. Abhängig von den Witterungsverhältnissen plant die Verwaltung für den letzten der drei Bauabschnitte eine Bauzeit von acht bis zehn Wochen. Die Baufirma benachrichtigt die von den Arbeiten betroffenen Anlieger per Informationszettel.

Die Arbeiten auf der insgesamt 415 Meter langen Strecke zwischen Schmähgasse und Pfarrgasse hatten im September vergangenen Jahres begonnen. Die Baufirma hatte in Abstimmung mit der Gemeinde bewusst darauf hingearbeitet, die ersten beiden Abschnitte vor Weihnachten abzuschließen, sodass die Bautätigkeit in der Zeit „zwischen den Jahren“ ruhen konnte. Mit Beginn der Arbeiten im letzten Abschnitt wird nun laut Verwaltung noch einmal eine mehrwöchige Vollsperrung notwendig sein. Es greift die bestehende Umleitung, die während der ersten beiden Bauabschnitte Anwendung fand.

Lückenschluss erfolgt

Die Ausbaumaßnahme grenzt im Norden an die Straßenausbau an der „Einmündung Pfarrgasse/Forstgasse“ aus dem Jahr 2006 sowie an die Straßenausbaumaßnahme „Forstgasse/Rennbahnstraße/Kreisverkehrsplatz Lindenstraße“ aus dem Jahr 2018. Weiterhin wurden bereits die Krämergasse und die Pfaffengasse ausgebaut. Mit der jetzigen Sanierung zwischen Schmähgasse und Pfarrgasse wird laut Verwaltung der Lückenschluss des östlichen „Mittleren Rings“ erreicht.

Der Bauausschuss hatte bei seiner Sitzung am 14. Juli 2021 die Arbeiten für den Ausbau an die Firma Schön & Sohn Bau GmbH aus Speyer vergeben. Die Gesamtausbaufläche beträgt rund 4700 Quadratmeter. Die Arbeiten kosten rund 700.000 Euro und waren über das Straßenausbauprogramm 2016-2020 geplant. Die Straße wird zu 70 Prozent durch wiederkehrende Ausbaubeiträge und zu 30 Prozent von der Gemeinde finanziert. Der Gemeindeanteil ist zuschussfähig und wird mit etwa 170.000 Euro gefördert.