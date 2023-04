Die Kreisstraße 38 von Weidenthal in Richtung Wanderparkplatz Trifft-Erlebnis-Pfad muss länger voll gesperrt bleiben als ursprünglich vorgesehen. Das teilt das Verkehrsreferat der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Grund sind anhaltende Forstarbeiten in dem Bereich. Ursprünglich sollte die Straße bereits am Freitag freigegeben werden, nun wird die Sperrung um eine Woche bis zum 5. Mai verlängert. Aus demselben Grund gesperrt bleiben muss die L504 zwischen Waldleiningen und dem Wanderparkplatz. Der Verkehr wird von Weidenthal in Richtung Hochspeyer über die B48 zur L499 umgeleitet. Wer über die L504 fahren will, nimmt die Umleitung über die L499 Richtung Johanniskreuz/B48.