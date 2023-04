Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 150 Buchen sind kürzlich am Bierenberg südöstlich von Iggelbach gefällt worden. Mitten in der Brutzeit, und obwohl die Bäume schon ausgetrieben hatten. Aber es gibt Gründe dafür. Burkhard Steckel, der zuständige Forstamtsleiter in Johanniskreuz, erklärt sie.

Ilona Weber, Wanderwartin beim Pfälzerwald-Verein Iggelbach, hat für die Fällungen am Bierenberg überhaupt kein Verständnis. „Die Blätter sind