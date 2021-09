Mit Fachbüchern und Schulrucksäcken unterstützt die Lambrechter Realschule plus „Am Speyerbach“ die „Ahrtal-Realschule plus“ in Altenahr. Nach der Hochwasserkatastrophe sind das Gebäude, aber auch Unterrichtsmaterialien der Schüler betroffen. Der direkte Kontakt zur Ahrtal-Schule kam über eine Lambrechter Kollegin zustande. Die dortigen Pädagogen sammelten 17 Kartons mit Material aus verschiedenen Fachbereichen. In einer Kooperation mit der Realschule Weisenheim, die sich ebenfalls mit einer Spendenaktion beteiligt, gehen die Materialien jetzt ins Ahrtal. Dort findet der Unterricht in Containern statt.