Jasmin Centner hat sich als Floraldesignerin einen Namen gemacht. Jetzt hat sie ihr Geschäftsfeld erweitert und bietet Seminarräume an.

Nicht nur für Tagungen, sondern auch für Yogastunden oder Lesungen. Im Fokus steht der Standort Pfalz. Doch wie kam Centner auf diese Idee? Centner ist vor 18 Jahren in die Pfalz zurückgekehrt. Zuvor hatte sie bei namhaften Floraldesignern gearbeitet und eine Lehrtätigkeit in Japan ausgeübt, was auch ihren künstlerischen Stil beeinflusste. Außerdem ist Jasmin Centner seit zehn Jahren einmal im Monat bei der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ zu sehen.

Kerngeschäft Blumenverkauf

Ihr Kerngeschäft, in dem eine weitere Kollegin und vier Aushilfen beschäftigt sind, ist der Blumenverkauf, der von Donnerstag bis Sonntag geöffnet ist. Dazu gehört auch das Angebot von verschiedenen Seminaren rund um florale Themen. Dabei wolle sie den Teilnehmern die Möglichkeit geben, durch handwerkliche, kreative Tätigkeiten wieder „mit sich selbst in Kontakt zu treten“, erzählt sie. Beim Blumenverkauf selbst habe sich das Konzept „anrufen, bestellen, abholen“, das durch Corona entstanden sei, als stimmig erwiesen, da so keine Wartezeiten entstehen und effizient gearbeitet werden könne. Allerdings habe sich auch das Kaufverhalten der jungen Leute verändert, darauf müsse die Branche flexibel reagieren, sagt die Floraldesignerin.

Teambuilding und Lesung

Ihr neues Projekt „Meetingpluspfalz“ will einen Treffpunkt anbieten und dabei gleichzeitig die Möglichkeit geben, die Besonderheiten der Region zu entdecken und zu nutzen. Um das neue Projekt zu realisieren, hat die Floraldesignerin circa 20.000 Euro investiert, verschiedene Räume umgebaut, eine Verglasung als Außenfenster angelegt, einen großen Flachbildschirm für Präsentationen angeschafft und ein Bad renoviert.

Es habe bereits einige Veranstaltungen in den Räumen gegeben wie eine Teambuilding-Maßnahme eines großen Unternehmens mit Blumen-Workshop. Dazu seien Mitarbeiter aus zehn verschiedenen Standorten, unter anderem sogar aus London und München angereist. Nach dem gemeinsamen Workshop konnten die Teilnehmer noch die Weinregion Pfalz genießen. Auch eine Lesung hat schon in den neuen Räumen stattgefunden.