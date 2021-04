Fliegengitter Hauck kann seit dieser Woche den Energiebedarf des Unternehmens komplett selbst decken und darüber hinaus Strom ins Netz einspeisen. Möglich macht das eine großflächige Photovoltaikanlage. Warum sich Firmenchef Martin Hauck für diesen Weg entschieden hat.

Mit einer großflächigen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Produktionshalle und dem benachbarten Privathaus investiert das seit 21 Jahren in Haßloch bestehende Unternehmen in erneuerbare Energien. In dieser Woche nehme die Photovoltaikanlage ihren Betrieb auf, sagte Martin Hauck, Inhaber und Geschäftsführer von Fliegengitter Hauck im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Mit dem produzierten Strom kann der Betrieb nicht nur den eigenen Verbrauch abdecken, sondern den überschüssigen Strom in das öffentliche Netz einspeisen.

Solarmodule auf 500 Quadratmetern Dachfläche

Die Anlage hat nach Angaben von Hauck eine Leistung von 50 Kilowatt-Peak (kWp). Diese Maßeinheit benennt die Höchstleistung in Kilowatt (kW), die eine Photovoltaikanlage erbringen kann. Als Faustregel gilt: Eine Photovoltaikanlage in Deutschland erzeugt pro Jahr durchschnittlich 1000 Kilowattstunden Strom pro installiertem kWp. Auf einer Dachfläche von insgesamt rund 500 Quadratmetern sind laut Hauck etwa 250 Solarmodule verlegt worden: 160 auf der Produktionshalle und 88 weitere auf dem benachbarten Privathaus.

„Wir hatten diese Investition schon lange geplant und jetzt endlich umgesetzt“, sagt Hauck. „Wenn man über große Dachflächen verfügt und gleichzeitig mit Klimaanlagen und Maschinen einen relativ hohen Stromverbrauch hat, lohnt sich die Investition. Außerdem ist die Anlage ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.“ Wie viel Geld das Unternehmen in die Photovoltaikanlage gesteckt hat, will Hauck nicht sagen. Aber er geht davon aus, dass die Anlage die Investitionskosten in etwa acht Jahren wieder eingespielt haben wird. Staatliche Fördermittel, die für an das öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen gewährt werden, habe er nicht in Anspruch genommen, so Hauck.

Trotz Corona sehr gute Auftragslage

Geplant und umgesetzt hat die Anlage die SO.LE Green Energy GmbH aus Neulußheim. „Mit dem Team von SO.LE haben wir bereits unsere private 30 kWp Anlage gebaut und waren und sind sehr zufrieden. Daher haben wir uns für den Bau der PV-Anlage auf dem Firmendach auch für die Experten aus Neulußheim entschieden“, sagt Hauck.

Warum eine solche Investition in für viele Unternehmen schwierigen Corona-Zeiten? „Wir sind in der glücklichen Lage, trotzdem eine sehr gute Auftragslage zu haben“, betont der Firmenchef. Die Pandemie habe sich in den Auftragsbüchern noch nicht bemerkbar gemacht, obwohl wichtige Veranstaltungen wie der Maimarkt und andere Messen derzeit nicht stattfinden können.

Aus kleinsten Anfängen entwickelt

Fliegengitter Hauck produziert seit über 20 Jahren Insektenschutzelemente für Fenster und Türen und Lichtschachtabdeckungen nach Maß. „Wir sind ein wachsender Betrieb. In jedem Jahr stellen wir einen bis zwei neue Mitarbeiter ein“, erklärt er. Aus kleinsten Anfängen heraus habe sich das Unternehmen entwickelt: Fliegengitter Hauck sei aus einer Schreinerei hervorgegangen und 1999 von Martin und Tanja Hauck gegründet worden – damals mit nur einem Auszubildenden als Mitarbeiter. Mittlerweile gehöre das Unternehmen mit über 40 Beschäftigten in Büro, Vertrieb, Außendienst, Produktion und Montage sowie einem Netz von 250 Händlern zu den großen Produzenten seiner Branche.

Mittelfristig will der Betrieb außerdem seinen Fuhrpark nach und nach auf Elektroautos umstellen, berichtet Hauck. Dazu seien bereits jetzt Batteriespeicher und eine Wallbox (Wandladestation) für E-Autos eingerichtet worden.