Die Ortsgemeinde Ellerstadt ist mit einem Einspruch gegen eine Baumaßnahme vor dem Kreisrechtsausschuss gescheitert. Die Gemeinde hatte Bedenken wegen der Parksituation in der Fließstraße.

Bei dem Einspruch der Gemeinde ging es um den Bau eines größeren Wohngebäudes in zweiter Reihe in der Fließstraße. Die Gemeinde hatte Bedenken, dass die ausgewiesenen Stellplätze nicht ausreichten und dass sich deswegen die problematische Parksituation in der Fließstraße verschlimmern könnte. Wie Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) in der ersten Ratssitzung des Jahres mitteilte, war der Kreisrechtsausschuss anderer Meinung: Die ausgewiesenen Parkplätze im Hof des Anwesens genügten den Anforderungen, hieß es. Gemeinsam mit den Fraktionsführern habe sie beschlossen, die Sache jetzt auf sich beruhen zu lassen.

Auf dem Feuerberg im Zeitplan

Stachowiak informierte außerdem, dass man beim Kreiselbau auf dem Feuerberg im Zeitplan sei. Aber auch über Ärgernisse hatte sie zu berichten: In jüngerer Zeit würden ihr ständig Klagen von Bürgern über illegale Müllablagerungen und Hundekot in der Gemarkung zugetragen. Stachowiak appellierte an die Anwesenden, Mut aufzubringen und es auch anzuzeigen, wenn man Entsprechendes beobachte. Wie die Bürgermeisterin mitteilte, habe ein Ölunfall 1600 Euro gekostet. Die Kosten habe die Gemeinde tragen müssen, da der Verursacher nicht festgestellt werden konnte.

Nachbarschaftsfest statt Neujahrsempfang?

Stachowiak informierte auch, dass demnächst die neu angeschafften mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte in Bruch- und Haardtstraße aufgestellt werden sollen.

Mit den Beigeordneten Klaus Schneider und Uschi Morgenstern sei man auf die Idee gekommen, statt des ausgefallenen Neujahrsempfangs ein Nachbarschaftsfest im Sommer zu organisieren, so die Bürgermeisterin.