Der TV Ruppertsberg und ASV VG Deidesheim laden für das Kerwe-Wochenende zum Fischerfest in Ruppertsberg auf den Sportplatz ein. Es beginnt am Samstag und am Sonntag jeweils um 10 Uhr. Beim Besuch der Außengastronomie ist aktuell kein Corona-Test nötig. Voraussetzung für einen Besuch sind laut Veranstalter aber das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes bis unmittelbar zum Sitzplatz. Masken werden am Empfang zum Kauf angeboten. Besucher müssen sich mit der Luca-App oder alternativ schriftlich registrieren. Während des Wartens im Eingangsbereich, beim Einchecken und bei der Bestellung ist immer ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Der Angelsportverein der VG Deidesheim bietet folgende Gerichte an: Zanderfilet, Seelachsfilet, Calamari, Lachs- und Bismarckheringsbrötchen sowie Servela. Zu den Gerichten schenkt der TV Ruppertsberg die passenden Getränke aus. Am Samstag gibt es ab 18 Uhr Live-Musik mit der Band Acouso.