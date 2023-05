Trotz Einsparungen in Höhe von 3,6 Millionen Euro ist der Kreishaushalt noch immer nicht genehmigt. Wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Montag dem Kreisausschuss mitteilte, habe das Land zwar im Mai eine Einsparliste erhalten, doch als Mitglied im kommunalen Entschuldungsfonds müsse der Kreis nun noch weitere Leistungen erbringen.

Wie bereits mehrfach berichtet, wurde der Kreishaushalt im Dezember mit einem Defizit in Höhe von 3,3 Millionen Euro verabschiedet. Das Zahlenwerk entspricht somit nicht den Anforderungen des Landes nach einem Haushaltsausgleich.

Der Kreis hat wegen der Weigerung des Landes, den Haushalt zu genehmigen, Anfang April eine Haushaltssperre verhängt. In einem Schreiben vom 10. Mai habe man der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Einsparmöglichkeiten aufgezeigt, die dazu führen würden, dass der Ergebnishaushalt des Kreises mit einem Plus von rund 300.000 Euro abgeschlossen werden könne, erläuterte Ihlenfeld. Jedoch habe die ADD nun neue Forderungen gestellt. So müsse der Kreis als Mitglied im kommunalen Entschuldungsfonds jährlich 1,4 Millionen Euro einsparen, damit der Kreis 2,7 Millionen Euro zur Schuldentilgung erhalten könne. Diesen Betrag jetzt ebenfalls noch dazuzurechnen, hielt Ihlenfeld jedoch am Montag angesichts eines Anteils von fixen Ausgaben in Höhe von 98 Prozent nicht mehr für möglich.

Ihlenfeld gegen Erhöhung der Kreisumlage

„Wir müssen schauen, wie die ADD damit jetzt umgeht“, so Ihlenfeld, der Forderungen nach einer Erhöhung der Kreisumlage weiter ablehnt, um die Gemeinden nicht noch zusätzlich zu belasten. Deshalb werde man den Kreishaushalt mit den getätigten Einsparungen so belassen und dies auch gegenüber dem Kreistag so vertreten, der am 15. Juni darüber beraten wird.

Ihlenfeld sprach sich auch dagegen aus, Investitionen zu verschieben mit Blick auf einen drohenden Investitionsstau bei den Schulen. Er verlangte stattdessen Nachbesserungen beim kommunalen Finanzausgleich: „Es müssen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.“

Unterstützung kam von Reinhold Niederhöfer (SPD), der ebenfalls eine Erhöhung der Kreisumlage nicht akzeptieren wollte. Frank Rüttger (CDU) störte sich an den „drastischen Worten“ des Landes.