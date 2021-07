Nach einem Jahr Corona-Pause gibt es wieder großes Kino auf der Rennbahn. Im Open-Air-Kino vom 12. bis 14. August sind mangels aktueller Filmstarts Kassenschlager aus den Vorjahren zu sehen. Bis zu 500 Zuschauer sind erlaubt.

Fans des Frischluftkinos dürfen sich freuen: Die dreitägige Veranstaltung kann nach den derzeit geltenden Corona-Regeln und unter Einhaltung verschiedener Bestimmungen stattfinden. Mangels neuer Filmstarts in der Pandemie kann das Open-Air-Kino allerdings nicht mit neuen Titeln aufwarten. Schon regulär müssten die Filme erst eine Zeit lang in normalen Kinos gelaufen sein, bevor sie in die Auswahl gelangen können. Doch das stört wenig: Ein „Best of“ soll es richten. Dazu stehen die drei Filme auf dem Plan, die in den 17 Spielzeiten die meisten Zuschauer anlockten.

„Wir verzichten zur Kontaktvermeidung aber auf die Tombola“, sagt Eva Scheweiler-Würzburger, die zusammen mit Annika Mischon das Helferteam leitet, das wie immer an den gelben T-Shirts zu erkennen sein wird. Auch die Hüpfburg für Kinder könne es leider diesmal nicht geben, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Vor dem Filmbeginn solle aber ein kleines „Warm-up“ mit Moderator Daniel Kammel stattfinden, der in Interaktion mit dem Publikum Gutscheine von Sponsoren verlost.

Los geht es am Donnerstag, 12. August, mit „Honig im Kopf“: Der Familienfilm von Schauspieler und Regisseur Til Schweiger befasst sich in gewisser Leichtigkeit mit einem ernsten Thema. Die elfjährige Tilda (Emma Schweiger) möchte mit ihrem Opa Amandus (Dieter Hallervorden) von Hamburg nach Venedig reisen, um dessen großen Traum zu erfüllen. Aber Amandus ist leider an Alzheimer erkrankt und sein Einzug ins Seniorenheim eigentlich längst beschlossene Sache. Schon 2015 sorgte der Film für ausverkaufte Plätze auf der Rennbahn.

Der für Freitag, 13. August, geplante Film war 2019 ein Publikumsmagnet beim Open-Air-Kino: „Bohemian Rhapsody“ zeigt das Leben von Rocklegende Freddie Mercury und den Werdegang der legendären britischen Rockband Queen. Das biografisch angelegte Musikdrama heimste 2019 die meisten Oscars ein, darunter einen für Hauptdarsteller Rami Malek.

Zum Abschluss erwartet das Publikum am Samstag, 14. August, noch einmal die französische Erfolgskomödie „Ziemlich beste Freunde“ über den nach einem Unfall vom Hals abwärts gelähmten Millionär Philippe (François Cluzet) sowie den vorlauten Ex-Häftling Driss (Omar Sy), der auf Umwegen zu dessen Pflegehelfer wird.

Diesmal nur Einzeltickets

Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. August und findet wegen der Coronaregeln ausschließlich online statt. Es gibt diesmal keine Kombitickets, sondern nur Einzeltickets zu jeweils 7,50 Euro. Über das Ticketsystem können feste Sitzplätze auf der Tribüne sowie auf der Wiese davor, für Tische mit jeweils vier Stühlen, gebucht werden. Die ausgewählten Plätze, mit Abstand angeordnet im Schachbrettmuster, sind fest zugewiesen und nicht frei tauschbar. Ein Logenticket für vier Personen kostet 40 Euro. Kissen und Decken sollen separat vor Ort im Verkauf sein.

Die Kontaktdaten der Kinobesucher werden über das Onlinesystem vorab erfasst, ebenso wie der 3G-Status: Hier muss der Buchende angeben, ob er geimpft oder genesen ist oder tagesaktuell mit einem maximal 24 Stunden alten Ergebnis getestet sein wird. Der Nachweis wird später beim Einlass kontrolliert, wozu die Organisatoren verpflichtet sind.

Das Open-Air-Kino finanziert sich über die Eintrittsgelder und Sponsoring, um kostendeckend zu arbeiten. Als Hauptsponsoren wurden die Gemeindewerke Haßloch, die VR Bank Kur- und Rheinpfalz sowie die Sparkasse Rhein-Haardt gewonnen, daneben weitere örtliche Unternehmen und Vereine, darunter der Gewerbeverein.

ONLINETICKETS UND KONTAKT

Online-Ticketbuchung: Ab 1. August auf www.frischluftkino.de (wird auf die Homepage der Gemeinde umgeleitet). Bis der Sitzplatz eingenommen wird sowie an den Ausschankstellen gilt Maskenpflicht. Die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) gelten mit Nachweis.

Kontakt/Infos: www.facebook.com/HasslocherOpenAirKino (am 23. Juli wartet dort laut Organisationsteam eine kleine Überraschung) oder per E-Mail an kino@hassloch.de sowie Tourist-Info, 06324/935-225. Freiwillige Helfer können sich noch melden.

Einlass 19 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit, etwa 21.30 bis 22 Uhr. Für Kinder unter sechs Jahre und Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkmal B ist der Eintritt frei, Onlinebuchung des Sitzplatzes ist dennoch verpflichtend. Genügend Parkplätze sind vorhanden.