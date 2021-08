Eine klimaneutrale Wärmeversorgung ist das Ziel in der nahen Zukunft. Die Landesregierung schuf 2012 die „Energieagentur RLP“, sie soll Kommunen oder Energiegenossenschaften auf diesem Weg unterstützen. Die Haßlocher Filmemacher Wilhelm Rieger und Günter Moses erstellten dazu den Film „Wärmewende in der Pfalz“. In Schifferstadt sprachen sie dafür mit Sascha Bub von der Abteilung Wärme-Kälte-Klima der Stadtwerke Schifferstadt. Prof. Dr. Thomas Giel von der Hochschule Mainz und Paul Ngahan vom Energieagenturbüro Kaiserslautern erläutern die Zukunft der Wärmeversorgung. Der Maikammer Bürgermeister Karl Schäfer stellt die Nahwärmeversorgung im Neubaugebiet „Eulbusch 3“ vor. Auch zwei Neubaugebiete in Haßloch sind Teil der Dokumentation. Der Film ist im Offenen Kanal Weinstraße/Haßloch erstmals am kommenden Montag, 30. August, ab 19.18 Uhr zu sehen. Wiederholt wird er am Dienstag, 31. August, um 11.18 Uhr und am Dienstag, 7. September, um 19.30 Uhr. Im Internet ist er unter okweinstraße.de oder auf Youtube zu finden.