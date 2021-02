Die für die Gemeinde Haßloch und den mittleren Landkreis zuständige Gemeindeschwester plus, Vera Götz, ist im Offenen Kanal Weinstraße zu sehen. Wilhelm Rieger aus Haßloch hat dazu einen Videobeitrag erstellt. Dieser ist auf der Homepage der Kreisverwaltung Bad Dürkheim abrufbar. Im Offenen Kanal Weinstraße ist er am Freitag, 19. Februar, um 18.04 Uhr, am Samstag, 20. Februar, um 19.05 Uhr, und am Montag, 22. Februar, um 19.16 Uhr zu sehen. Er informiert über die Arbeit der Gemeindeschwestern plus, die im Landkreis Bad Dürkheim Ansprechpartnerinnen für Menschen ab 80 Jahren sind, die noch keiner Pflege bedürfen.