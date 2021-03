Hassloch/Niederkirchen. Gleich drei Einsätze im Zusammenhang mit Feuer und Rauchentwicklung hat die Polizei Haßloch am Montag aufgenommen. Zweimal war Haßloch betroffen, in Niederkirchen brannte eine Wiese.

Wie die Polizei berichtet, wurden an allen drei Einsatzorten keine Personen verletzt. Gegen 11 Uhr war in der Haßlocher Langgasse eine Spülmaschine nach einem technischen Defekt in Brand geraten. Die Eigentümer löschten die Flammen mit Wasser. Die Feuerwehr, die laut eigenem Bericht mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ausgerückt war, transportierte das defekte Elektrogerät ins Freie und löschte es anschließend ab.

Gegen 16.30 Uhr war laut Polizeibericht dann eine defekte Heizungsabluftanlage die Ursache für Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses im Alten Neustadter Pfad in Haßloch. Die freiwillige Feuerwehr arbeitete sich mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz vor, löschte nach eigenen Angaben das ausgebrochene Feuer und beseitigte den Rauch mit einem Hochdrucklüfter. Die Wehrleute waren mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort.

Beim letzten Brand des Tages stand laut Polizei fast zeitgleich mit dem zweiten Einsatz eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern einer Wiese bei Niederkirchen in Flammen. Hier hatte die freiwillige Feuerwehr Deidesheim das Feuer schnell im Griff. Laut der Polizei ist die Ursache noch ungeklärt.