Die Polizei Bad Dürkheim sowie die Feuerwehr Ellerstadt wurden am Samstag um 7.30 Uhr über einen Brand auf einem Feld in Ellerstadt in der Nähe der Akaziensiedlung informiert. Dort ist laut Mitteilung der Polizei ein Wohnanhänger ausgebrannt, ein technischer Defekt wird als Ursache ausgeschlossen.

Die Feuerwehr war mit 40 Leuten und sieben Fahrzeugen zum Einsatzort gekommen, da nach den ersten Meldungen davon ausgegangen wurde, dass auf dem Grundstück ein Wochenendhaus in Brand geraten sei. Auf dem Feldgrundstück stellten die Einsatzkräfte allerdings fest, dass ein Campingwagen komplett ausgebrannt war. Das Feuer war auf zwei danebenliegende Heuballen übergegriffen. Die Feuerwehr hatte den Brand nach einer Stunde gelöscht.

Da der Wohnwagen komplett ausbrannte, schließen die Experten einen technischen Defekt als Brandursache aus. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Herbeiführen einer Brandgefahr. Der Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden: 06322 9630.