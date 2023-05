Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu einem Einsatz wegen einer starken Rauchentwicklung ist die Feuerwehr Frankeneck am Freitagmorgen gegen 4 Uhr ausgerückt. Als die Wehrleute am Einsatzort in der Talstraße ankamen, bot sich ihnen jedoch ein ganz anderes Bild.

„Als die Feuerwehr aus Frankeneck am Einsatzort eintraf, stand der Anbau inklusive Pergola in Flammen“, erklärt Andreas Kaiser vom Presseteam der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Lambrecht.