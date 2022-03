Ein „kleines feuerwehrtechnisches Paket“ zur Unterstützung ihrer Kameraden in der Ukraine hat die Haßlocher Feuerwehr geschnürt.

Auch die Feuerwehr aus dem Großdorf, so Pressesprecher Michael Krist, reagiere damit auf die Situation in der Ukraine und wolle einen Beitrag zur Unterstützung der dortigen Feuerwehrkameraden leisten. In enger Absprache mit Bürgermeister Tobias Meyer wurde Ausrüstungsmaterial zusammengestellt, das mit einem Hilfstransport nach Polen an die ukrainische Grenze gebracht werden soll. Dabei handelt es sich um ein hydraulisches Aggregat mit Schere und Spreizer sowie ein weiteres mit einem Kombigerät zur technischen Rettung sowie zwei Krankentragen. Diese Ausrüstungsgegenstände würden aktuell in Haßloch nicht gebraucht. Auch weitere Wehren aus dem Landkreis Bad Dürkheim bringen derzeit feuerwehrtechnisches Material ins Gerätehaus in Friedelsheim, das als zentraler Sammelpunkt dient.