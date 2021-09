Da der Tag der offenen Tür ausfällt, wollen die Wehrleute um Wehrleiter Marco Himmighöfer allen Freunden der Wehr eine Freude machen und bieten daher die Aktion „Spießbraten to go“ an. Wer bis Freitag, 10. September, unter der E-Mail spende@feuerwehr-hassloch.de die Anzahl der Portionen und die gewünschte Abholzeit angibt, kann das Essen am Sonntag, 12. September, zwischen 11 und 15 Uhr am Wendehammer hinter der Feuerwehr abholen. Preis pro Portion, inklusive Knoblauchsoße, Kartoffelsalat und Brötchen: 9 Euro. Die Wehrleute möchten auf diesem Weg mit den Bürgern in Kontakt bleiben. Die Erlöse gehen an die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr im Ahrtal.