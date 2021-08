In den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr Haßloch zu diversen Einsätzen ausrücken. Bereits am Montag war sie gleich dreimal gefordert. Innerhalb von nur drei Stunden mussten die Wehrleute den Alarm einer Brandmeldeanlage untersuchen, wegen eines Rauchmelders mit der Drehleiter zu einer Nachbarschaftshilfe nach Neustadt fahren und bei einem Verkehrsunfall helfen. Hier waren insgesamt vier Fahrzeuge und 20 Kräfte zwischen 10.20 Uhr und 13 Uhr im Einsatz. Am Dienstag warteten dann zwei Einsätze auf die Floriansjünger. Um 6.41 Uhr befreiten sie eine Person in einer Seniorenresidenz aus einer Zwangslage. Die Person war nach einem Sturz so unglücklich zwischen zwei Türen eingeklemmt, dass sie sich laut Feuerwehr nicht mehr befreien konnte und auch kein Zugang zum Zimmer mehr möglich war. Die Wehrleute, die mit zwei Fahrzeugen schnell vor Ort waren, gelangten über eine Steckleiter in das Zimmer und befreiten die Person aus der misslichen Lage. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die Versorgung der leicht verletzten Person. Beim zweiten Einsatz um 18.39 Uhr qualmte das Dach zweier benachbarter Garagen in der Viroflayer Straße. Nach Dacharbeiten waren dort Isolierung und Teile der Dacheindeckung in Brand geraten. Ein Handwerker hatte zwar die Flammen eingedämmt, jedoch war laut Feuerwehrbericht der Einsatz von Spezialwerkzeug notwendig. Die Einsatzkräfte setzten hierzu ein spezielles Fognail-System ein. Dabei handelt es sich um Löschnägel, die in die Isolierung eingeschlagen werden. Die Wehrleute löschten alle Glutnester und verhinderten, dass sich der Brand ausbreitete. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Haßlocher war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz. Dieser war nach zirka einer Stunde beendet.