Das Gerätehaus der Haßlocher Feuerwehr muss dringend erweitert werden, fordert die Wehrleitung. Wie sich die räumliche Enge auf Einsätze und Übungen auswirkt und warum sie sogar sicherheitstechnisch bedenklich ist, erläutert ein Zukunftspapier, das die Feuerwehr vorgelegt hat.

Das Feuerwehrhaus am Jahnplatz ist zwar bereits rund 50 Jahre alt, bietet aber nach Ansicht der Feuerwehr mit seinem Standort im Herzen Haßlochs enorme Vorteile für die Aktiven, was die Erreichbarkeit angeht. Das 1973 errichtete Gerätehaus wurde vor etwa 20 Jahren erweitert und saniert. Mit den wachsenden Anforderungen und der heutigen Struktur der Feuerwehr sei eine Erweiterung im Bereich der Alarmumkleide sowie der Lagerflächen aber unumgänglich, heißt es in dem Zukunftspapier, das der Führungsausschuss der Feuerwehr erstellt und dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vorgelegt hat.

Die bestehenden Umkleideflächen seien für 60 bis 65 männliche Wehrleute und fünf bis acht Frauen ausgelegt. Mit dem aktuellen Personal von acht Frauen und 72 Männern seien die Umkleiden aber überbelegt. Teilweise müssten bereits wieder Spinde in die Fahrzeughalle gestellt werden, um ausreichend Umkleidemöglichkeiten zu haben. Dieser Zustand müsse gerade im Hinblick auf die angestrebte Verbesserung der Tagesalarmbereitschaft, die nur durch neue Mitglieder erreicht werden könne, dringend abgestellt werden, so die Wehrführung.

Tagsüber zu wenige Wehrleute verfügbar

Bei der Haßlocher Wehr gebe es eine sehr schwankende Tagesalarmbereitschaft. Viele Aktive arbeiteten im Schichtsystemen, was der Feuerwehr zwar zugutekomme. Aber nur ein sehr geringer Teil der Feuerwehrangehörigen habe seinen Arbeitsplatz in Haßloch. Sicher tagsüber verfügbar seien 14 Wehrleute, was für die Größe von Haßloch „deutlich zu gering“ sei. Der Anteil an Gemeindemitarbeitern innerhalb der Feuerwehr sei zwar in den letzten beiden Jahren gestiegen, jedoch nach wie vor niedrig. Arbeitgeber sollten direkt angesprochen werden, Feuerwehrleute einzustellen. Die Gemeinde als Trägerin der Feuerwehr könne hier mit gutem Beispiel vorangehen. Um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, hält die Feuerwehrführung einen Anteil von rund 30 Wehrleuten mit Arbeitsplatz in Haßloch für erforderlich.

An der Kapazitätsgrenze sei die Anzahl der Stellplätze und Lagerflächen im Gerätehaus. Einsatzmaterial müsse dezentral über das ganze Gebäude verteilt gelagert werden. „Das ist aus logistischen Gründen sehr nachteilig und birgt ein erhöhtes Unfallrisiko“, so die Wehrführung. Auch die Laufwege innerhalb des Hauses und die Wege der Einsatzkräfte ins Gerätehaus im Alarmfall seien „sicherheitstechnisch bedenklich“, weil der Hof mit den ausrückenden Fahrzeugen überquert werden müsse.

Übungsmöglichkeiten fehlen

Einen weiteren Nachteil der räumlichen Enge nennt das Zukunftspapier: Am Standort selbst stünden keine Übungsmöglichkeiten zur Verfügung. Weder gebe es freie Flächen für praktische Übungen noch „Anleitermöglichkeiten“ für Leiterübungen. Für all das müsse die Feuerwehr auf öffentliche oder privat zur Verfügung gestellte Flächen ausweichen. Nicht mehr akzeptieren könne die Feuerwehr, dass der Kopfbau des Gerätehauses von feuerwehrfremden Einrichtungen und Personen genutzt wird, weil damit Publikumsverkehr im Hof des Gerätehauses einhergehe. „Zahlreiche Beinaheunfälle waren ein deutliches Warnzeichen, das zu unmittelbarem Handeln des Aufgabenträgers verpflichtet“, heißt es weiter.

Eine räumliche Erweiterung des Gerätehauses sei „dringend erforderlich und unumgänglich“. In diesem Zusammenhang regt die Wehrleitung einen Vergleich Anbau/Neubau auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie an. Die Entwicklung der Gemeinde in Bezug auf neue Wohngebiete und mögliche Gewerbeansiedlungen müsse dabei beachtet werden.

Dass die Einsatzzahlen der Haßlocher Feuerwehr stetig steigen, entspreche einerseits dem Bundestrend, andererseits aber auch dem Wachstum der Gemeinde. So liege mittlerweile die jährliche Einsatzzahl über 200, in manchen Jahren sogar deutlich darüber. Um die Einsatzbelastung für die ehrenamtlichen Wehrleute zu reduzieren, hält die Wehrleitung für denkbar, mehrere Alarmzüge zu schaffen. Dann müssten nicht immer die selben Wehrleute zu den Einsätzen ausrücken. Bestimmte Einsätze könnten nach außen übertragen werden. So könnten beispielsweise bezahlte Dienstleister die Tierrettungen übernehmen. Hierzu sei jedoch eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Haßloch und einem entsprechenden Dienstleister, zum Beispiel Tierrettung Rhein-Neckar, erforderlich.

Fahrzeugkonzept bis 2033

Dem Rat legte die Wehr auch ihr Fahrzeugkonzept 2023 bis 2033 vor. Für die Bereiche Gefahrstoff und Wasser ist die Feuerwehr nach Einschätzung der Verwaltung ausreichend ausgestattet. Wenn es um Brandbekämpfung und technische Hilfe geht, entspreche die Ausrüstung der gesetzlichen Mindestanforderung. Zu den fünf Fahrzeugen, die in den nächsten zehn Jahren ersetzt werden sollen, gehört das Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25. An seine Stelle kommen könne entweder das TLF 3000 und ein Mannschaftstransportwagen oder – was die Feuerwehr favorisiert – ein TLF 3000 Staffel. Letzteres sei in Rheinland-Pfalz zwar nicht förderfähig und deshalb etwas teurer in der Anschaffung, biete jedoch Einsparmöglichkeiten hinsichtlich des geringeren Platzbedarfs (nur ein Fahrzeug erforderlich) und niedrigerer Folgekosten. Zudem gelte es als „einsatztaktisch deutlich wertvolleres Fahrzeug“.