Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Drohne am Himmel, am Boden ein Dutzend Feuerwehrautos und im Gerätehaus eine Party: Die Wachenheimer Wehrleute haben am Wochenende einen „Fire-Owend“ und Tag der offenen Tür gefeiert. Von der Technik waren vor allem die Kleinsten begeistert.

„Ich bin mit beiden Tagen sehr zufrieden. Am Samstagabend hat bei uns die Hütte gebrannt“, sagte Wachenheims Wehrführer Thomas Münch mit einem Augenzwinkern. Zelt und Gerätehaus