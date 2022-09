Der Ehrenabend der Feuerwehr Haßloch war lange Zeit ein liebgewonnener Termin im Dezember – quasi als Jahresausklang. Da die Corona-Pandemie aber vor allem im Winter besonders unberechenbar scheint, entschied sich die Wehrleitung erneut für einen Termin im September.

„Der Ehrenabend ist nicht nur eine Möglichkeit, um allen Aktiven für ihr Engagement zu danken, sondern abseits der vielen Übungen und Einsätze eine gute Gelegenheit, das soziale Miteinander zu stärken“, sagte Wehrleiter Marco Himmighöfer.

Das Jahr 2022 zählt nach seinen Angaben bislang 184 Einsätze, womit sich die Zahlen auf einem weiterhin hohen Niveau bewegen. Tage mit zwei, drei oder vier Einsätzen seien in diesem Jahr keine Seltenheit gewesen. Auch Paralleleinsätze seien schon mehrfach vorgekommen. „Das vor einigen Jahren beschlossene Konzept mit zwei nahezu baugleichen Hilfeleistungslöschfahrzeugen hat sich vor diesem Hintergrund bewährt“, so Himmighöfer.

Die Trockenheit in diesem Sommer habe zu mehreren Einsätzen zur Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden geführt. Besonders spektakulär sei die überörtliche Unterstützung der Neustadter Wehr beim Waldbrand unterhalb des Hambacher Schlosses gewesen. Aber auch einige schwere Verkehrsunfälle, ein Industriebrand im Februar sowie ein Brand im Bereich Holidayparkstraße und Ponyfarm im Juli belegten ein bisher ereignisreiches Einsatzjahr.

Meyer: Dienst verdient höchste Anerkennung

Sämtliche Einsatzstunden, die wöchentlichen Übungen und Ausbildungen, die Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene sowie die Arbeit der Gerätewarte seien ehrenamtlich geleistete Stunden neben dem Hauptberuf zum Wohl der Allgemeinheit. Das verdiene höchste Anerkennung und Respekt, so Bürgermeister Tobias Meyer. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren viel in Ausstattung, Fortbildung, neue Uniformen und Reparaturmaßnahmen investiert. 2022 seien 67.000 Euro in die Beschaffung neuer Einsatzbekleidung geflossen, 6000 Euro in die Aus- und Weiterbildung, weitere 6000 Euro in Führerscheinprüfungen. Hinzu kämen der Kauf eines Funkdokumentationsgerätes, einer Schleifkorbtrage, neuer Schreibtische für die Einsatzzentrale sowie eines Stromerzeugers.

Wehrleiter Marco Himmighöfer hob die Zusammenarbeit mit der Verwaltung hervor. Es sei ein Miteinander auf Augenhöhe, bei dem man auch mal harsche Standpunkte austauschen könne. Er dankte allen Arbeitgebern, die es den Wehrleuten ermöglichen, tagsüber problemlos zu den Einsätzen ausrücken zu können. Die Feuerwehr Haßloch zählt derzeit 80 Wehrleute sowie elf Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.

Neun neue Wehrleute und viele Jubiläen

Himmighöfer freute sich, dass er neun neue Feuerwehrleute zum Feuerwehrdienst verpflichten und damit in der Familie der Haßlocher Feuerwehr begrüßen durfte. Das sei in Zeiten einer nachlassenden Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, keine Selbstverständlichkeit.

Die Ehrennadel für 15-jährigen Dienst bei der Feuerwehr erhielten Raphael Halter, Maximilian Heinemann und Heiko Rummel. Für 25-jährige Zugehörigkeit vergab die Haßlocher Feuerwehr in diesem Jahr das Silberne Ehrenzeichen an Ralf Deigentasch, Sandro Janz, Tobias Krebs und Jens Zipelius.

Für 35-jährige Feuerwehrzugehörigkeit wurde Klaus Sieber mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen geehrt. Sieber ist seit 1987 Mitglied der Feuerwehr, seit 2001 als Zugführer im Einsatz und übernahm von 2011 bis 2019 die stellvertretende Wehrleitung. Darüber hinaus hat er als erster Jugendwart der Jugendfeuerwehr diese maßgeblich aufgebaut und mitgestaltet. 2021 war er darüber hinaus als Helfer im Ahrtal im Einsatz.

Auf 50 Jahre Dienst bei der Feuerwehr blickt Jürgen Best zurück. Seine ersten Berührungspunkte mit der Feuerwehrfamilie hatte er 1972 bei der Jugendfeuerwehr in Böhl. Seit 1979 gehört er der Haßlocher Wehr an. Er sei ein zuverlässiger Maschinist und zeichne sich durch sein technisches Verständnis und handwerkliches Geschick aus, wenn es bei Einsätzen um Tür- oder Fensteröffnungen geht. Für seine Dienste erhielt er die Haßlocher Feuerwehr-Ehrennadel in Silber.