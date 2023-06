Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Fortschreibung des Konzepts für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Freinsheim für den Zeitraum 2022 bis 2026 haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderats am Dienstag einhellig zugestimmt.

In dem Konzept ist unter anderem der Neubau eines Feuerwehrhauses in Erpolzheim vorgesehen. Außerdem soll ein neues Feuerwehrhaus für die Wehren Dackenheim und Herxheim am Berg gebaut werden,