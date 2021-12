Die Feuerwehr Lambrecht bildete in einem internen Schulungslehrgang Teilnehmer zum Maschinisten für Hubrettungsfahrzeuge aus. Sechs Wehrmänner absolvierten erfolgreich die Zusatzausbildung.

Ziel des Lehrgangs war es, die Ausbildung des in Lambrecht stationierten Hubrettungsfahrzeuges zu verbessern. Die Teilnehmern lernten Einsatzmöglichkeiten, Fahrzeugtechnik sowie Einsatzgrundsätze und Anleiterarten kennen. Als Hubrettungsfahrzeug oder Drehleiter werden Fahrzeuge bezeichnet, die mit einem maschinell betriebenen Hubrettungssatz ausgerüstet sind und bei größeren Höhen oder auch Tiefen eingesetzt werden können. Das Fahrzeug dient sowohl zur Rettung von Menschen, als auch zur Brandbekämpfung oder zur Absturzsicherung.

Viele Einsatzmöglichkeiten

In der Schulung wurde das Fahrzeug laut Wehr ausgiebig in allen erdenklichen Einsatzszenarien getestet. So simulierten die Teilnehmer des Kurses den Notbetrieb, falls das Fahrzeug aufgrund eines möglichen Defekts nicht mehr maschinell funktioniert. Sie demontierten den Korb der Drehleiter demontiert und übten eine Unterflurrettung.

Der Kurs fand mit einem theoretischen und einem praktischen Teil an verschiedenen Orten in Lambrecht statt. Zum Abschluss legten die Lehrgangsteilnehmer eine theoretische Prüfung unter der Leitung der Ausbilder Florian Liedy und Marco Hartmann (beide Ausbilder der Feuerwehr Lambrecht) ab.