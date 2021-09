Bereits 190-mal musste die Feuerwehr in diesem Jahr ausrücken. Damit wurde die Anzahl der Einsätze 2020 bereits jetzt übertroffen. Beim Ehrenabend der Feuerwehr zog die Wehrleitung Bilanz. Außerdem wurden Feuerwehrleute ernannt, geehrt und befördert.

„Die Jahre 2020 und 2021 haben uns als Feuerwehr viel abverlangt“, sagte Wehrleiter Marco Himmighöfer. Tage mit drei oder vier Einsätzen seien in diesem Jahr keine Seltenheit gewesen. Himmighöfer erinnert an eine Nacht im August mit vier Alarmen in sechs Stunden, einen Tag im April mit drei Brandeinsätzen während der Arbeitszeit, zwei Wohnungsbrände innerhalb von fünf Stunden am 22. März sowie zwei Dachstuhlbrände am 12. Februar, ebenfalls innerhalb weniger Stunden. Hinzu komme das Starkregenereignis in Haßloch Anfang Juni mit über 30 Einsätzen.

Unterstützung im Hochwassergebiet

Nach der Hochwasserkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen habe auch die Feuerwehr Haßloch Unterstützung geleistet. In enger Abstimmung mit dem Katastrophenschutz des Landkreises seien Fahrzeuge und Wehrleute ins Hochwassergebiet geschickt worden.

„Überdurchschnittlich viele Einsätze fallen mittlerweile in die übliche Arbeitszeit an Werktagen“, so Himmighöfer. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Betzel dankte er den Arbeitgebern, die Wehrleute im Einsatzfall von der Arbeit freistellen. Gleichzeitig brauche es ausreichend Arbeitsplätze im Ort, sodass die Tagesalarmverfügbarkeit auch zukünftig gewährleistet bleibe.

Sämtliche Einsatzstunden, die wöchentlichen Übungen und Ausbildungen, die Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene sowie die Arbeit der Gerätewarte seien ehrenamtlich geleistete Stunden, die alle Wehrleute neben ihrem Hauptberuf zum Wohl der Allgemeinheit leisten. Das verdiene höchste Anerkennung und Respekt, so Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Die Gemeinde habe viel in Ausstattung, Fortbildung, neue Uniformen und Reparaturmaßnahmen investiert. Ein neues Tanklöschfahrzeug sowie ein Mehrzweckfahrzeug würden angeschafft. Im letzten Quartal stehe die Modernisierung der Einsatzzentrale an.

Goldenes Ehrenzeichen für zwei Wehrleute

Himmighöfer verpflichtete elf neue Feuerwehrleute. Erstmals wurde die Ehrennadel für 15-jährigen Dienst bei der Feuerwehr an Yanik Brandenburger, Daniel Klar und Tobias Krebs verliehen. Brandmeister und Gruppenführer Rainer Ritter wurde für 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit geehrt. Für 35-jährige Aktivität wurden Bernd Schneider und Stefan Guckes mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen geehrt. Guckes kam 1986 zur Haßlocher Wehr und absolvierte bereits 1988 eine Sprechfunk- und Atemschutzausbildung. Seit 1998 bis heute ist er als Brandmeister und Gruppenführer im Einsatz, organisiert darüber hinaus Ausbildungen und Objektübungen. Bernd Schneider begann seine Feuerwehrlaufbahn 1986 in Hessen. Seit 2000 wohnt und arbeitet er in Haßloch und ist somit eine wertvolle Einsatzkraft, wenn es um die Sicherstellung der Tagesalarmverfügbarkeit geht. Er engagiert sich nicht nur im Einsatz- und Übungsdienst, sondern bringt sich auch als Kreisausbilder im Bereich Schaum- und Gefahrstoffausbildung ein.