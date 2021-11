Die Motorkettensäge ist ein bewährtes Arbeitsgerät der Feuerwehr, wenn es um technische Hilfeleistungen geht. Die Feuerwehr Esthal hat das sichere Arbeiten damit geübt.

Ohne dieses effektive Arbeitsgerät sei heute die Bewältigung besonderer Schadenslagen nach Stürmen, Schneebruch, Unfällen und zum Freilegen von Brandnestern undenkbar, so die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht. Feuerwehrangehörige müssten die Technik von Motorkettensägen im Einsatz sicher beherrschen. Bevor Wehrleute aber ein solches Gerät in Betrieb nehmen dürfen, sei eine erfolgreiche Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang erforderlich. Um die notwendige Erfahrung für die Einsätze zu bekommen, müsse auch mit der Motorkettensäge geübt werden. Denn solche Arbeiten seien mit einem hohen Gefahrenpotenzial verbunden. Deshalb sei es wichtig, die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

Förster Dirk Neumann stellte der Feuerwehr Esthal ein Übungsgelände zur Verfügung. Unter fachlicher Anleitung von Forstwirt Lukas Janz, Mitglied der Esthaler Wehr, wurde gezeigt, wo man am besten mit der Säge ansetzt, wie man Druckseite und Zugseite und anderes mehr erkennt. Demonstriert und geübt wurden auch verschiedene Schnitttechniken an liegenden Bäumen, die unter Spannung stehen. Ein solches Training soll die bereits vorhandenen Kenntnisse im sicheren Umgang mit der Motorkettensäge für den Einsatzfall festigen.