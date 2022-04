Wenn in der Gemeinde Weidenthal der Strom ausfällt, ist die Feuerwache immer rund um die Uhr besetzt. Darauf wies Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) im Gemeinderats hin. Dort könne dann auch telefoniert werden. Offensichtlich sei dies vielen Weidenthalern nicht bekannt. Kretner betonte, dass nur wirklich wichtige Telefonate, etwa mit einem Arzt, möglich seien. Auch bei dem langanhaltenden Stromausfall in Folge von starkem Schneefall am 1. und 2. April sei die Feuerwache durchgehend besetzt gewesen, so Kretner. Er lobte ausdrücklich die „vorbildliche Arbeit“ der Weidenthaler Feuerwehrleute bei den zahlreichen Einsätzen, die wegen des heftigen Schneefalls erforderlich waren.