Ein technischer Defekt an einem älteren Heizungsradiator war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für einen Brand am Sonntagabend in einem Einfamilienhaus in der Haßlocher Bahnhofstraße. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Der Schaden wird mit 300.000 Euro beziffert.

Es sei kurz vor der Tagesschau gewesen, als die Polizei Sturm klingelte, erzählt eine Frau, die in der Nachbarschaft des Brandhauses wohnt. „Wir mussten sofort raus.“ Kurz zuvor hatte eine Anwohnerin des betroffenen Hauses Alarm geschlagen. „Es gab wohl einen Knall, der die Frau aufrüttelte“, berichtete am Montag Christian Betzel, der den Einsatz der Feuerwehr an diesem Abend leitete. Ein Heizungsradiator, vermutlich ein älteres Modell, war in Brand geraten. Das Gerät habe in der Küche gestanden, die Flammen hätten sich aber rasend schnell im ganzen Stockwerk ausgebreitet, so Betzel. „Dass ein Feuer sich so schnell ausbreitet, erleben wir selten.“

Die ältere Frau, in deren Wohnung der Heizungsradiator stand, hatte zunächst ihre Tochter und deren Lebensgefährte zu Hilfe gerufen. Den Brand mit dem Feuerlöscher selbst zu bekämpfen, gelang ihnen indes nicht mehr. Die drei konnten sich aber in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr ging dann von innen und außen gegen die Flammen vor, mehrere Trupps waren mit schwerem Atemschutz im Einsatz, wie Betzel berichtet. So gelang es, den Brand einzudämmen. Ein Übergreifen der Flammen auf die oberen Stockwerke oder den Keller konnte „gerade noch“ verhindert werden, wie es im Bericht der Feuerwehr heißt. Ein Feuerwehrmann zog sich leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück konnte er es kurz darauf wieder verlassen.

Rückkehr nach 45 Minuten

Die Bewohner des Nachbarhauses – zwei Frauen – konnten nach etwa 45 Minuten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz dauerte jedoch noch bis weit nach Mitternacht. „Wir mussten den Brandschutt aus der Wohnung entfernen, damit keine Glutnester zurückbleiben“, erklärt Betzel. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar.

Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 300.000 Euro. Das Erdgeschoss sei völlig ausgebrannt, im oberen Stockwerk sei durch Hitze und Rauch weiterer Sachschaden entstanden, so Betzel.

Vor Ort war in der Nacht auch Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer, der auch Feuerwehrdezernent ist. „Er hatte dabei auch Gelegenheit, mit den drei Bewohnern zu sprechen“, berichtete am Montag Pressesprecher Marcel Roßmann. Demzufolge können die Bewohner vorerst bei der Enkelin der Seniorin unterkommen. Sollte sich an der Wohnsituation etwas ändern, stehe die Gemeinde als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Am Nachmittag sei die Familie im Rathaus zu Besuch gewesen und habe Gespräche mit der Sozialverwaltung geführt, ergänzte Roßmann am späten Nachmittag. Die drei Bewohner seien froh, vorübergehend eine Unterkunft zu haben. Dies sei aber nur eine Übergangslösung.

Was die Frage nach Sach- oder Kleiderspenden angehe, bitte die Familie darum, zunächst davon abzusehen, da im Moment kein Platz dafür da sei. Auch müsse zunächst abgewartet werden, was von dem Inventar noch zu retten sei.

Eine abschließende Stellungnahme zur Brandursache werde die Polizei frühestens am Dienstag vorlegen können, sagte Neustadts Polizeipressesprecher Stefan Molter am Abend.