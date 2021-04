Ein Fernseh-Beitrag über die Meckenheimer Streuobstwiese wird nach Angaben des SWR voraussichtlich am Donnerstag, 29. April, in der „Landesschau“ gezeigt (18.45 bis 19.30 Uhr). Der Sender drehte am Donnerstag, 22. April, in Meckenheim. An dem fast fünfminütigen Beitrag waren auch RHEINPFALZ-Mitarbeiter Rainer Rausch und die „Aktiven Meckenheimer“ beteiligt.