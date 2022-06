Die ersten drei Ferienwochen (25. Juli bis 12. August) stehen in Haßloch wieder ganz im Zeichen der Ferienspielwochen. Bei etlichen Programmpunkten gibt es noch freie Plätze. Der Blaubär organisiert beispielsweise am 26. Juli einen Kurs „Bunte Handpuppen“, am 29. Juli werden „Memo-Igel aus Holz“ gebastelt. Am 9. August wird unter Anleitung von Florian Rausch ein Hygrometer hergestellt, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit in den eigenen vier Wänden messen lässt.

Bei den sportlichen Angeboten werden noch Teilnehmer für die Ballschule am 29. Juli sowie das Zebra-Fußballcamp vom 10. bis 12. August gesucht. Auch bei den Angeboten des Karatevereins am 25. oder 26. Juli sind noch Plätze zu vergeben, ebenso beim Eltern-Kind-Tanzen und beim Hip Hop für Grundschulkinder. Eher an Teenager wendet sich ein Tennis-Schnupperkurs am 28. Juli oder eine Fahrrad-Rallye am 12. August. Einen Überblick über die freien Plätze bietet auch die Restplatzbörse auf der Homepage des Jugend- und Kulturhauses Blaubär unter www.blaubaer-hassloch.de. Ebenso sind sämtliche Angebote unter www.unser-ferienprogramm.de/hassloch gelistet. Dort ist auch eine Anmeldung möglich. Weitere Info unter 06324-935 460. Für alle Angebote ist eine Anmeldung nötig.