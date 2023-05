Ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder ab sechs Jahren hat das Jugend- und Kinderbüro Bad Dürkheim (Jukib) für die Sommerferien zusammengestellt.

Das Programm besteht aus einer betreuten ersten Hälfte, die über alle Ferienwochen hinweg noch durch Einzelveranstaltungen ergänzt wird. Das Betreuende Ferienprogramm ist dabei nur für Kinder aus Bad Dürkheim buchbar, die übrigen Veranstaltungen stehen allen Kindern offen.

In der ersten Sommerferienwoche haben Dürkheimer Kinder ab der ersten Klasse die Möglichkeit, eine Waldwoche an der Weilach mitzuerleben und dabei die Natur mitsamt ihrer Materialien näher kennenzulernen. Auch in der zweiten Woche des Betreuenden Ferienprogramms wird eine Waldwoche angeboten, diese findet am Isenachweiher statt. „Hier soll vor allem das Element Wasser in den Vordergrund gerückt werden“, erklärte Max Eidt vom Jukib bei der Vorstellung des Programms. Kinder, denen das Thema Wald weniger zusagt, können bei einer Sportwoche, die als Alternative in der zweiten Ferienwoche angeboten wird, in der Turnhalle des TV Bad Dürkheim aktiv werden. Im Gegensatz zu den Angeboten in den ersten beiden Ferienwochen enden die Veranstaltungen in der dritten Woche zwei Stunden früher – nämlich um 14 Uhr. In der „Ausflugswoche“, wie Malu Dick vom Jukib sie nennt, sollen bekannte, aber auch neue Ziele in der Umgebung angepeilt werden.

Programm soll für alle Kinder zugänglich sein

In den ersten drei Ferienwochen startet das Programm um 8 Uhr, bezahlt wird gestaffelt nach Selbsteinschätzung. „Das Programm soll für alle Kinder aus allen Bevölkerungsgruppen und Bedarfslagen zugänglich sein“, erklärt Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne), warum die Stadt keinen festen Preis erhebt.

Die ganzen Ferien über gibt es eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen. Langjährige Partner des Jukib, die auch 2023 wieder dabei sind, sind unter anderem das Pfalzmuseum für Naturkunde, der Tischtennisclub, der SV Rot-Weiss Seebach und die Stadtbücherei. Neuerdings macht auch das Mehrgenerationenhaus (MGH) wieder Angebote. Auch das Jukib organisiert einige Aktivitäten wie etwa eine Kanufahrt auf dem Altrhein oder einen Ausflug zum Basaltsee auf dem Pechsteinkopf.

Noch Fragen?

Das vollständige Angebot gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerkheim. Dort ist bis zum 12. Juli auch eine Anmeldung möglich.