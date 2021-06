Auf dem Spielplatz am Lambrechter Gemeinschaftshaus muss einiges in Ordnung gebracht werden. Darüber informierte Johannes Felger (CDU) den Bau- und Stadtkernsanierungsausschuss des Stadtrats am Dienstag. Laut Felger ist der Sand im Sandkasten kein Spielsand, es sei vielmehr ein Sand, der auf der Kleidung und teils auch bei den Kindern gelbe Spuren hinterlasse. Bei dem neuen Klettergerät seien am Aufstieg ein bis zwei weitere Stufen erforderlich, weil kleinere Kinder nicht in der Lage seien, die unterste Stufe zu erklimmen, so Felger weiter. Auf die Frage, warum das ältere Klettergerät abgesperrt ist, sagte Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG), dass hier einige Bretter morsch seien und sie bisher keinen Ersatz bekommen habe.