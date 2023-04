Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Lambrecht wird eine zweite Kindertagesstätte bauen. So lautet ein einstimmiger Beschluss des Stadtrats in der jüngsten Sitzung. Das Gebäude soll in Modul- oder in Fertigbauweise errichtet werden.

Als Standort ist der Bouleplatz beim Gemeinschaftshaus favorisiert, aber es werden andere Standorte geprüft. An den Kosten einer Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte wird sich die