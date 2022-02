„Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“ lautet das Motto der Fastenaktion der evangelischen Kirche 2022. In Bad Dürkheim können sich Gläubige in der Fastenzeit gegenseitig begleiten – online.

Die protestantische Kirchengemeinde Bad Dürkheim lädt zu sechs Online-Themenabenden, jeweils 19.30 bis 21 Uhr, in der Zeit vor Ostern ein. Die Treffen finden als Zoom-Meetings statt und sollen zum Austausch über die Themen und die Bibeltexte anregen, die die Gläubigen durch die Passionszeit bis Gründonnerstag begleiten. Folgende Themenabende sind geplant: Dienstag, 8. März, „Mein Ziel“ und „Loslegen“; Dienstag, 15. März, „Dranbleiben“; Dienstag, 22. März, „Freuen“; Dienstag, 29. März, „Knoten lösen“; Dienstag, 5. April, „Stille“; Donnerstag, 14. April, „Neu vertrauen“. Anmeldung zu den Themenabenden und weitere Infos gibt es bei Gemeindediakon Jochen Bendl per E-Mail an jochen.bendl@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 0178 8028365.