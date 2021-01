Das Fasnachtskomitee „Die Lambrechter Gäsböck“ zeigt eine Fernsehfasnacht im Offenen Kanal Neustadt und liefert dazu eine „Sitzungstüte“. Das teilt der Verein mit.

Eigentlich sollte in dieser Kampagne ganz groß gefeiert werden, doch Corona hat den Fasnachtern einen Stich durch die Jubiläumsfeierlichkeiten gemacht. So gibt es keinen Festakt zum 66-jährigen Bestehen und erst recht keine Party und keine Prunksitzung.

Doch die „Gäsböck“ lassen sich nicht entmutigen und haben einen Plan B entwickelt. Mit Hilfe der Kontakte des FKL-Aktiven Peter Dörrzapf zum Offenen Kanal Neustadt wurden zwei Ausstrahlungstermine für die Lambrechter Fernsehfasnacht gebucht. Gezeigt werden in dem fast drei Stunden dauernden Zusammenschnitt Ausschnitte aus Prunksitzungen der letzten 33 Jahre. Eine unterhaltsame Zeitreise quer durch die Bühnenauftritte lokal namhafter Fasnachter des Lambrechter Vereins.

Die 1. Lambrechter Fernsehfasnacht ist am Sonntag, 7. Februar, ab 19.33 Uhr, sowie am Freitag, 12. Februar, ab 20.11 Uhr, im Offenen Kanal Neustadt zu sehen. Passend dazu gibt es, ähnlich wie zum Weihnachtsmarkt, eine „Sitzungstüte fer dehäm“. Gefüllt ist diese mit einer Flasche Riesling trocken oder Weißherbst vom Weingut Kriegshäuser, Mineralwasser, Käsewürfel, Landjäger, eine Tüte Salzstangen und eine Rolle Luftschlangen zum Dekorieren für Zuhause.

Somit ist es möglich, die Aktiven des FKL trotz der abgesagten Jubiläumskampagne auch von Zuhause aus unterstützen und dabei doch ein klein wenig Fasnacht zu feiern. Das FKL hofft, im nächsten Jahr seine Jubiläumskampagne unter dem Motto 66 + 1 nachfeiern zu können.

Die „Sitzungstüte fer dehäm“ kostet 14,11 Euro und wird nach Anmeldung am Samstag, 6. Februar, vormittags ausgeliefert. Anmeldeschluss ist der 2. Februar. Anmeldung unter Telefon 06325-1452 ab 17 Uhr oder per E-mail an smkern@t-online.de.