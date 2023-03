Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in diesem Jahr gibt es kaum Veranstaltungen rund um Fasnacht – bereits zum zweiten Mal in Folge. Der KC Deidesheim will den Narren zumindest ein kleines Trostpflaster bieten.

Sind die Veranstaltungen schon wegen der Pandemie weitgehend abgesagt worden, so werden die närrischen Tage jetzt auch noch von dem Angriff Russlands auf die Ukraine überschattet. Auch geplante Fasnachtssendungen