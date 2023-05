Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Weisenheim am Sand wird es wegen Corona keine Waldweihnacht und auch keinen Faschingsumzug geben. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag.

Die Vorbereitungen für die Jubiliäumsfestlichkeiten für 2021 gehen aber weiter. Außerdem wird in jeder der kommenden Ratssitzungen anhand des aktuelle Standes der Corona-Pandemie über geplante