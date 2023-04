Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf den richtigen Ton kommt es an. Sogar auf den Farbton. Und sogar beim Verlieren von Gegenständen. So wie hier in der Raiffeisenstraße in Haßloch. Am Türknauf der „Neuen Sporthalle“,