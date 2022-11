Mechthilde Gairing aus Bad Dürkheim ist zum zweiten Mal bei „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei vertreten und mit ihren Bildern diesmal „Unterwegs in der Welt“. Unter anderem werden New York, Venedig und Rom in farbenfrohen Kompositionen dargestellt.

Der Stil ist identisch zu den Motiven ihrer Pfalz-Pop-Art-Serie, die ihr bereits einen Bekanntheitsgrad verschafft haben. Grundlage für die Pop-Art-Motive sind eigene Fotos, die mit Acrylfarbe und Lack sowie mit Schablonen und Fantasie in ein völlig neues, farbenfrohes Licht und neue Proportionen gerückt werden. Ausgewählte Motive der Serie „Unterwegs in der Welt“ sind bis kurz vor Weihnachten in der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Gemeindebücherei zu sehen.

Mechthilde Gairing, lange Jahre als Heilpraktikerin selbstständig, nutzte die Umstände der Pandemie, um ihren Fokus zu verändern und ihre Leidenschaft für die Malerei auszuleben. Bei einem Malkurs begann sie, sich für die Malerei mit Acryl und Öl auf Leinwand zu begeistern. Seither experimentiert sich Gairing durch die verschiedenen Stile und Techniken, stellt Bilder aus und unterstützt mit ihren Pop-Art-Motiven auch karitative Zwecke. Bilder von Mechthilde Gairing wurden bereits versteigert oder verkauft. Der volle Erlös ging jeweils zusammen mit den Bildern an unterschiedliche Hilfsprojekte. Zuletzt profitierte beispielsweise die Tafel in Bad Dürkheim. Aktuelle Spendenaktionen sind auf ihrer Homepage unter www.pfalz-pop.de zu finden.

Der Kontakt nach Haßloch entstand vor zwei Jahren eher zufällig. Eine Bekannte hatte ihr von „Kunst im Treppenhaus“ erzählt, woraufhin sich Mechthilde Gairing mit Büchereileiterin Gabi Pfadt in Verbindung setzte. Knapp zwei Jahre später ist sie mit „Unterwegs in der Welt“ erneut in der Bücherei vertreten und verleiht dem Treppenhaus in der dunklen Jahreszeit aufhellende Farbakzente. „Ohne die wechselnden Ausstellungen wäre das Treppenhaus ziemlich blass“, so Büchereileiterin Gabi Pfadt.