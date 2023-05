Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Monatelang haben Sven Hafner und seine Familie Turmfalken aus nächster Nähe beobachten können, da sich die Greifvögel beim Nachbarn eingenistet hatten. Als plötzlich deren Nachwuchs aus dem Nest fiel, eilte die Familie ihm schnell zu Hilfe.

Im Frühjahr haben Turmfalken in der Gönnheimer Bahnhofstraße in einer Kiefer, die auf dem Grundstück von Hafners Nachbarn steht, in etwa sechs Metern Höhe ein Nest errichtet.