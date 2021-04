Sicher gut gemeint ist der Vorstoß der SPD, Sozialhilfeempfänger von der Hundesteuer zu entlasten. Das Problem dabei: Ohne die beschlossene Befreiung der Jagdpächter wäre dieser Antrag wohl nicht gestellt worden. Zwei Gruppen von Menschen – auf der einen Seite vermeintlich privilegierte Jäger, auf der anderen Sozialhilfeempfänger, die ohne Hund angeblich in soziale Isolation geraten – werden so gegeneinander ausgespielt. Das ist der falsche Ansatz, weil beide Annahmen Klischees bedienen. Jagdpächter erfüllen wichtige Aufgaben, die auch der Allgemeinheit dienen. Deshalb geht eine Entlastung bei der Hundesteuer in Ordnung – wobei es eine Reduzierung wohl auch getan hätte. Sozialhilfeempfängern die Hundesteuer komplett zu erlassen, schafft neue Ungerechtigkeiten: Was ist mit all den Menschen, die nicht Hartz IV beziehen, aber einen schmalen Geldbeutel haben? Zudem: Die Hundesteuer ist auch ein Instrument der Verwaltung, die Anzahl der Hunde zu begrenzen. Diese Tür einmal aufgemacht, bekommt die Gemeinde nicht mehr zu.