Im Deidesheimer Ausschuss für Klima-, Natur-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit soll in einer der kommenden Sitzungen das Projekt Fairtrade (fairer Handel)-Stadt vorgestellt werden. Das Thema hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in die Diskussion gebracht. In der jüngsten Ausschusssitzung wurde festgehalten, dass dazu noch mehr Informationen nötig sind. Eine Ansprechpartnerin aus der Stadt Bad Dürkheim, die bereits Fairtrade-Stadt ist, soll das Projekt nun vorstellen. Pia Keller, Fraktionsvorsitzende der Grünen, regte die Gründung einer Arbeitsgruppe dazu an, ähnlich wie beim Bürgerbus. Die Sitzungen des Ausschusses können in Zukunft teilweise auch online verfolgt werden, wie in der jüngsten Sitzung bekannt gegeben wurde.